Entreprenør Finn Møller (nummer tre bagerst fra højre) afleverede tirsdag sin bus på Stevnshøj, hvor modtagelsen blev fejret med et glas. Her ses Casper Møller fra Peugeot, som har stået for ombygningen sammen med lederen af Rehabiliteringscenter Stevnshøj Marianne Thomasen foruden beboere og personale. Foto: Birgitte Eskelund Schmidt, Stevns Kommune.

Da de ældre fik egen bus

Aftalen mellem Finn Møller og Stevns Kommune er, at han på ubestemt tid stiller bussen gratis til rådighed. Han sørger for den løbende vedligeholdelse, mens kommunen betaler ansvarsforsikring og forbruget af brændstof.

Finn Møller oplyser til DAGBLADET, at han længe gerne har villet »gøre noget godt for de gamle i kommunen«.

- Det er jo et projekt, som har været på bedding siden midten af firserne. Men det er først i det nuværende socialudvalg, at der er kommet politisk grønt lys for at tage imod gaven. Det er godkendt af Økonomiudvalget, og det er jeg personligt glad for, siger han.