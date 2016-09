Da dagplejen fik DGI's blå stempel

Gennem de sidste måneder har 12 kommunale dagplejere fra Nordstevns, Store Heddinge og Hårlev i samarbejde med instruktører og konsulent fra DGI Storstrømmen knoklet for at få mere bevægelse ind i hverdagen. I lørdags blev det så fejret, og dagplejerne fik beviset på, at de kan kalde sig DGI-dagplejere. Sidste år blev den anden halvdel af dagplejere certificeret, så derfor praler den kommunale dagpleje nu af, at alle dagplejere i kommunen er certificerede, og de har nu et fælles pædagogisk og motorisk fundament i deres hverdag.

- Det gælder om at få sproget i gang og kroppen i spil. Så i stedet for at stå stille, så bevæger de sig mere og bruger dermed kroppen og sanserne noget mere. Det er vigtigt at gøre en masse forskelligt og aktivere børnene og deres krop og sanser. Dermed giver vi børnene de bedste betingelser for et langt liv fyldt med bevægelsesglæde, og denne glæde for bevægelse vil gavne dem både nu og senere i børnehaven og i skolen. Børn, der lærer at bruge kroppen, bliver selvhjulpne og kan selv sætte sig mål og forfølge dem, siger Mette Dyhr Ottesen, der er daglig pædagogisk leder af den kommunale dagpleje.