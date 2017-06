Jan L. Hansen, præsident for Store Heddinge Rotary Klub, holdt talen for Tove Damholt på vegne af de to klubber. Foto: Jørgen Måløv Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Da Tove blev hædret for verdensarven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Da Tove blev hædret for verdensarven

Stevns - 08. juni 2017 kl. 14:12 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er vildt glad og utroligt stolt over, at I har valgt at tildele mig den store ære, som jeg synes det er.

Sådan indledte Tove Damholt, geolog og direktør for Verdensarv Stevns, sin takketale, da hun onsdag aften modtog en særlig anerkendelse for sit store arbejde med at bringe Stevns Klint på Unescos liste over verdensarv.

På Traktørstedet Højeruplund - ikke langt fra det sted, hvor hun dengang havde sit daglige virke på Østsjællands Museum - fik Tove Damholt overrakt den særlige Paul Harris Fellow-pris - opkaldt efter Rotary-klubbernes internationale stifter. Normalt uddeles denne pris kun til rotarianere, men i anledning af 100-året for Rotary Foundation er det besluttet, at den i jubilæumsåret skal gives til en ikke-rotarianer fra lokalsamfundet, som har gjort en ekstraordinær indsats.

Og at skaffe Unescos verdensarv til Stevns er netop en ekstraordinær indsats, mener bestyrelserne for de to lokale Rotary-klubber for henholdsvis Store Heddinge og Hårlev-Karise. Derfor tog det ikke lang tid at sætte navn på, hvem der skulle gøres til Paul Harris Fellow i det stevnske lokalområde.

- Hun er den oplagte modtager af prisen. En mere motiveret ildsjæl findes ikke, og resultatet af hendes store arbejde er til glæde for os alle på Stevns, sagde Jens Vulff, der er past præsident for Hårlev Karise Rotary Klub.