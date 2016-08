Da Strøbyskolen gik i cirkus

Men sådan var det ikke tirsdag aften på Strøbyskolens boldbaner. Her havde Cirkus Baldoni slået sit store telt op, og i løbet af den to timer lange forestilling kom børnene fra 3. årgang selv i spotlyset. Forestillingen var kulminationen på tre ugers forberedelse siden skoleårets begyndelse, hvor eleverne været på Cirkusmuseet i København og øvet cirkusnumre i skolens gymnastiksal.

- Det er en win win-situation, hvor de får solgt flere billetter, og vores elever får styrket selvtilliden ved at optræde i et rigtigt cirkus. Skolereformen siger åben skole, hvor tanken er, at vi som skoler åbner op for mere samarbejde med lokalsamfundet. Vi har derfor nu flere tiltag i den retning i dette skoleår, siger hun.

- Vi har valgt at tage imod Baldonis tilbud om at deltage, da vi er sikre på, at børnene finder emnet interessant, og at vi herigennem kan understøtte barnets motivation og læring. Ud over det, så styrker det elevens selvværd og selvtillid, fællesskab og følelse af medbestemmelse og ansvar, lyder det fra én af lærerne.