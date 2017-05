DN er tilfreds men påklager frednings-afgørelse

- Erstatningen ligger meget tæt på det, vi lagde op til i vores udspil. Vi har et stort erfaringsgrundlag i disse sager, som vi bygger det på. Lodsejernes krav er helt ude af trit med virkeligheden. Men det ser vi jo også rundt omkring fra andre fredningssager, at der er nogen, som får dollartegn i øjnene. Vores erfaring er faktisk, at ejendommene stiger i værdi, når man freder et område, siger DN's fredningsleder Birgitte Ingrisch til DAGBLADET.

- Vi havde dog gerne set, at de sidste 25 meter overdrev var kommet med i fredningen, så de ikke kan gødes og bruges som landbrugsjord. Derfor påklager vi også fredningen, og så håber vi, at klagenævnet kan give fredningen det sidste løft. Mod selvfølgelig, at landmændene får fuld erstatning i den sammenhæng. Det er vigtigt at nævne. Men det mener vi er alle pengene værd. Her har vi en mulighed for at sige klart og tydeligt, at vi vil naturen.