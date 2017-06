Se billedserie Keld Hein - ny fungerende formand for Dansk Folkeparti Stevns. Foto: Henrik Fisker

DF's formand går i utide

Stevns - 21. juni 2017 kl. 13:21 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire måneder blev det til for Dansk Folkepartis nye formand, der mandag meddelte sin bestyrelse, at han trækker sig med omgående varsel - både som formand og kandidat til kommunevalget. Morten Vilmer afløste i februar den mangeårige formand Keld Hein som formand for vælgerforeningen på Stevns.

Ifølge en kort pressemeddelelse fra partiet sker skiftet »af familiemæssige årsager«. Morten Vilmer har selv valgt at oplyse, at han har en psykisk syg søn, der kræver hans fulde opmærksomhed.

- Siden jeg sagde ja til formandsposten og til at stille op, har min søn fået stillet en diagnose, som jeg som far er nødt til at forholde mig til. Mine børn bor i Nordsjælland, og jeg bor på Stevns, og med et arbejde i København hænger det ikke sammen mere. Derfor har jeg truffet et principielt valg, der er faldet ud til familiens fordel, siger Morten Vilmer til DAGBLADET Stevns.

På et bestyrelsesmøde tirsdag aften tog DF Stevns hans beslutning til efterretning. I stedet har bestyrelsen udpeget Keld Hein som fungerende formand frem til næste års generalforsamling.

- Det har krævet en forudgående godkendelse i partiets ledelse, da det er normalt, at næstformanden træder til, når formanden må melde forfald. Men Thomas Eilert, der blev valgt som næstformand tidligere i år, følte sig ikke rutineret nok til at overtage formandsstolen nu. I stedet pegede pilen så på mig, så af veneration for mit parti har jeg sagt ja. Men kun frem til næste generalforsamling, siger Keld Hein.

