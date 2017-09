Dansk Folkeparti præsenterede sit hold på et pressemøde på rådhuset. Fra venstre står Lars Chandana Rasmussen (nr. 5), Peter Wulf (nr. 7), Susanne Lie (nr. 6), Henrik Sørensen (8), konstitueret formand Keld Hein (ikke opstillet), Thais Nikolaj Merrild (nr. 4), Janne Halvor Jensen (nr. 2) og Varly Jensen (nr. 1). Thomas Eilert (nr. 3) var ikke til stede på pressemødet. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: DF klar med otte kandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF klar med otte kandidater

Stevns - 05. september 2017 kl. 12:40 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med otte kandidater går Dansk Folkeparti til kommunevalg med sin hidtil længste liste.

- Vi stiller med et godt hold, der vil arbejde for Stevns og de værdier, som vi står for, sagde Varly Jensen, der fortsat er spidskandidat og borgmesterkandidat.

Dansk Folkeparti opstillede allerede på sin generalforsamling i februar fem kandidater til valget. Her blev Morten Vilmer valgt som ny formand efter Keld Hein og samtidig opstillet som nr. tre på listen. Men i juni meddelte formanden til overraskelse for sine partifæller, at han af personlige årsager flyttede fra Stevns og derfor trak sig fra sine poster i partiet med øjeblikkelig virkning.

Keld Hein - der på generalforsamlingen var blevet valgt som suppleant - blev indsat som konstitueret formand frem til næste års generalforsamling, men DF Stevns var dermed nede på fire kandidater til valget. Dermed kunne partiet i princippet risikere at løbe tør for kandidater, hvis vælgerne bakker op i det omfang, som DF Stevns håber på - med tanke på det flotte folketingsvalg i 2015, hvor DF med over 28 procent af stemmerne blev størst på Stevns.

- Vi har derfor rystet posen og opfordret medlemmerne til at stille op. Det er en meget positiv udvikling, at vi nu er otte i stedet for fire, bemærker Varly Jensen.

For at få flere kandidater til at stille op har det været nødvendigt at ændre opstillingsform. Dansk Folkeparti har hidtil kun opstillet på partiliste til kommunevalg i Stevns Kommune, hvor det som udgangspunkt er partiet, der afgør rækkefølgen af de kandidater, der bliver valgt. Ved dette valg opstiller DF Stevns for første gang sideordnet.

- Det var et ønske fra flere af de nye kandidater, så de har en reel chance for at komme ind og ikke blot skal samle stemmer til listen, siger Keld Hein.

Varly Jensen lægger til, at han finder det »helt naturligt« at opstille sideordnet, når der er så mange kandidater.