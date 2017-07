Dansk Folkeparti beslutter i begyndelsen af august, om det skal søge valgforbund med et eller flere partier. Men allerede nu melder spidskandidat Varly Jensen (tv.) ud, at han finder det stærkt udemokratisk, at valgforbund overhovedet er muligt. Foto: Henrik Fisker

DF: Valgforbund er udemokratisk

Om det sker, bliver vi formentlig lidt klogere på i begyndelsen af august, når Dansk Folkeparti holder bestyrelsesmøde. Her er spørgsmålet om et eventuelt valgforbund på dagsordenen, oplyser den fungerende formand for partiet: Keld Hein.

- Min personlige holdning er, at valgforbund slet ikke burde være lovligt. Det er jo så udemokratisk, som det næsten kan blive, at man sådan kan overføre stemmer fra ét parti til et andet. Det synes jeg ikke, at man kan byde de vælgere, der har stemt på et bestemt parti, at man bare forærer deres stemmer til et andet, siger han.