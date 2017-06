Conni sprang ind som nr. 2

Conni Høgh Olsen talte et klart sprog, da hun præsenterede sig selv for forsamlingen inden afstemningen:

- Jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke stemmer på Venstre. Men dette her er noget andet. Vi, der står her i aften, vil det bedste for Stevns, og vi er ikke styret af et stort, landsdækkende parti med en stærk organisation. Det ser jeg som en fordel, sagde hun.