Centerchef Trine Dokkedal vil godt stå på mål for, at hendes Arbejdsmarkeds-afdeling er der for at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Og hun mener ikke, at det er helt umuligt at opnå førtidspension i Stevns Kommune. Det var der faktisk 39, der gjorde i 2016. Foto: Erik Nielsen

Centerchef: Forskellige forventninger

Trine Dokkedal er centerchef for den afdeling, som Stevns Kommune kalder Arbejdsmarked. Dermed er hun den øverst ansvarlige i den afdeling, som familien Børgesen i Hårlev er tilknyttet. Hun eller Stevns Kommune i øvrigt må ikke udtale sig i personsager, så hun vil ikke forholde sig til den konkrete sag med Maibritt og Lars Børgesen. Men centerchefen vil gerne stille op til et interview om, hvordan hun og hendes medarbejdere generelt håndterer sager, hvor personer er tilknyttet et såkaldt ressourceforløb og rehabiliterings-teamet.

- Som udgangspunkt er mange rigtigt skeptiske, når de møder op til det første møde her på kommunen. Og det forstår vi godt, at det kan være en utryg følelse, man møder op med som borger. Men langt de fleste får heldigvis en følelse af, at vi er der for at hjælpe dem til at komme videre med deres liv. Der kan dog også være meget forskellige forventninger til, hvad det er, at vi i fællesskab skal finde frem til. Og så kan det godt ende i en klage. Men det er forholdsvis få sager, der ender sådan, forklarer Trine Dokkedal.