Centerchef for Arbejdsmarked Trine Dokkedal, hvor det lokale jobcenter hører under, forklarer, at 39 fik førtidspension i Stevns Kommune i 2016, hvilket er et naturligt leje både før og efter den nye lovgivning blev indført i 2013. Foto: Erik Nielsen

Centerchef: En læge kan ikke træffe afgørelser alene

Trine Dokkedal er centerchef for den afdeling, som Stevns Kommune kalder Arbejdsmarked. Dermed er hun den øverst ansvarlige i den afdeling, som eksempelvis Anni Cassias har været tilknyttet i sit forløb. Det forløb som Anni Cassias professionelle bisidder for nyligt har kaldt uværdigt her på siden.

- Og det forstår vi godt, at det kan være en utryg følelse, man møder op med som borger. Men langt de fleste får heldigvis en følelse af, at vi er der for at hjælpe dem til at komme videre med deres liv. Der kan dog også være meget forskellige forventninger til, hvad det er, at vi i fællesskab skal finde frem til. Og så kan det godt ende i en klage. Men det er forholdsvis få sager, der ender sådan, forklarer Trine Dokkedal, der peger på, at det er i fællesskab, at afgørelserne træffes.