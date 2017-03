Cafémøder for folk med ondt i sjælen

Erantis og vintergæk sender signaler om, at vinteren er på vej til forår. Og det er de fleste jo glade for. Men for en bestemt gruppe mennesker er netop forår og sommer en tid, hvor depressionen rammer hårdt. Har man en depression, er det svært at glæde sig med andre, man føler sig uden for det glade caféliv, man føler sig skyldig over ikke at være som andre, over ikke at kunne glæde sig over at solen skinner.