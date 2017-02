Café Stevnen samler på grydelapper

Sidste år ved denne tid fik de frivillige i Café Stevnen idéen at strikke 1000 karklude for at sælge dem ved Store Heddinge by Night i juni. Mange spurgte dengang, om det ikke var at sætte barren lidt højt. Men ikke desto mindre strømmede det ind med hjemmehæklede og -strikkede karklude, og da dagen oprandt, havde caféen med det sociale formål modtaget over 1500 karklude. Salget af dem gik strygende og gav et kærkomment tilskud til aktiviteterne.

- Så også i år håber vi, at mange vil bakke op om festligheden og dermed være med til at støtte arbejdet for caféen i Algade. Så vi, vi til sommerens første by night fare rundt og sætte tørresnore op i Algade til en festlig aften, hvor handelsstandsforeningen igen i år vil sørge for en fin aften - og vi har bestilt godt vejr. Nu håber vi bare at hæklenålene og strikkepindene vil gløde for den gode sag, siger den optimistiske formand for Café Stevnens Støtteforening: Jette Balslev.