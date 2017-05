Café Stevnen fejrer fem-års fødselsdag

- Café Stevnen er jo en del af Folkekirkens sociale arbejde, og derfor er det jo helt oplagt at begynde i kirken, siger Per Vibskov. Han understreger »at det er det kristne næstekærlighedsbud, der ligger til grund for etableringen af Café Stevnen.«

Per Vibskov tilføjer:

- For syv år siden mødtes en lille gruppe til en snak om nødvendigheden af et socialt værested på Stevns, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi ville have nået alt det, vi har nået indtil nu. Det skyldes først og fremmest den trofaste skare af frivillige, der lægger den ene time efter den anden i Stevnen.