Café Stevnen byder på et spil petanque

- Det er en stor glæde, at det har kunnet lade sig gøre at udvide aktiviteterne i Café Stevnen. Vi er rigtig glade for at kunne byde alle velkomne her i vores dejlige have. Andre foreninger og alle borgere er meget velkomne til at benytte banen. Der er en havedør ind til os fra p-pladsen ved SuperBrugsen, så det er bare at gå ind. Vi håber, at mange vil benytte sig af chancen for at bruge banen her hos os, siger Jette Balslev.