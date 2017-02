Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Byggesager behandles hurtigere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggesager behandles hurtigere

Stevns - 14. februar 2017 kl. 12:24 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggesagerne i Stevns Kommune bliver flere i disse år, hvor der atter er kommet gang i byggeriet. Sidste år havde Stevns Kommune således cirka 1000 deciderede sager, som sagsbehandlerne i kommunens byggesags-afdeling skulle tage sig af. I 2015 ligger der ikke sammenlignelige tal tilgængelige, men her lå sagsbehandlingstiden i gennemsnit på tre måneder, ifølge kommunes egne oplysninger.

- Det har vi i løbet af 2016 fået bragt ned på fire uger, siger Birgitte J.T.K. Nielsen, der er centerchef for Teknik og Miljø i Stevns Kommune, der sammen med teamlederen for de fem medarbejdere i afdelingen for byggesager: Sanne Rødkær har indkaldt til pressemøde for at fortælle den positive nyhed.

At der ikke ligger tal fra 2015, forklarer centerchefen med, at det var et meget rodet år, hvor afdelingen var ramt af sygdom og et dårligt arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet også var inde at kigge på.

- Nu har vi haft fokus på afdelingen og opgraderet, så der nu er fire byggesagsbehandlere og en teamleder, der selvfølgelig også tager sig af sagsbehandlingen. Men i og med, at der er udpeget en teamleder, så får hver enkelt medarbejder en sparringspartner, så man ikke har følelsen af, at man sidder alene med sagerne, men at der altid er én, man kan gå til i dagligdagen, lyder det fra Birgitte J.T.K. Nielsen.

Læs mere i DAGBLADET Stevns tirsdag