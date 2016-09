Byen kommer til at blomstre hele sæsonen

Blomsterpigen skal ifølge ansøgningen stå for at plante 30 betonrør til med et miks af planter, så der er noget at se på i hele sæsonen. Ved at vælge et miks af forårsløg og stauder minimeres behovet for vedligehold, og det er ikke nødvendigt at plante nye blomster hvert år.