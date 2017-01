Få en guidet tur langs Stevns Klint fra Rødvig til fyret - med borgmester Mogens Haugaard som turleder.

Send til din ven. X Artiklen: Byd på en vandretur med borgmesteren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byd på en vandretur med borgmesteren

Stevns - 29. januar 2017 kl. 07:36 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks-Indsamlingen er et godt formål at støtte, fire personer får muligheden for en dag med borgmesteren, og Stevns Kommune får gratis reklame i tv i den bedste sendetid.

Det er baggrunden for et usædvanligt initiativ, som Stevns Kommune har taget i forbindelse med den forestående Danmarks-Indsamling, der løber af stabelen lørdag 4. februar.

- Vi tilbyder en guidet tur langs verdensarven Stevns Klint med borgmesteren som guide. Han går i spidsen for et sluttet selskab, der lægger ud i Rødvig og tager turen ad Trampestien. Undervejs fortæller han om de steder, som man passerer undervejs. Foruden historien om begyndelsen på det liv på Jorden, som vi kender i dag, kan man komme ned i Danmarks mest hemmelige underjordiske forsvarsanlæg under Den Kolde Krig, og man går heller ikke glip af et besøg i den gamle kirke i Højerup, som hænger ud over Klinten. Undervejs serveres frokost Traktørstedet Højeruplund. Dagen sluttes af med et besøg på Stevns Fyrcenter, oplyser vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann.

Turen foregår på en dag i løbet af foråret efter aftale mellem borgmester Mogens Haugaard og deltagerne. Stevns Kommune betaler frokosten på Højeruplund.

Men der er kun fire pladser på denne eksklusive tur, og de sælges frem til næste lørdag 4. februar kl. 14.30 på www.lauritz.com.

Systemet er, at man byder over det forrige bud. Man skal være opmærksom på, at kun de fire højest bydende får adgang til turen, og at buddet er bindende. Det betyder, at man hæfter for sit bud, uanset om man bliver én af de fire højest bydende. Lauritz.com har vurderet turen til 1000 kroner.

Fredag eftermiddag var der fire personer, der havde afgivet bud på turen, og det næste mulige bud lå på 375 kroner. Hertil lægges 20 procent i salær, som Lauritz.com har valgt at donere til Danmarks-Indsamlingen.