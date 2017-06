By night er truet af skybrud

Den første af sommerens to aftenfester i Store Heddinge risikerer at blive en meget våd omgang. DMI varsler torden og skybrud, der kan blive værst over de østlige dele af landet. Hvor slemt det bliver, er dog ret usikkert, da Danmark lige nu befinder sig på grænsen mellem varm kontinentalluft over Østeuropa og kold luft fra Polarhavet, der er trængt ind over Vesteuropa.