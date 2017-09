Stevnsbussen skal også ud at køre næste år, og det skal fortsat være gratis at benytte den, mener Venstre og Borgerlisten Stevns. Foto: Henrik Fisker

Budgetforslag: Flere nye ansættelser i kommunen

Stevns - 09. september 2017

Af Henrik Fisker

Budgetforslaget fra Venstre og Borgerlisten Stevns vil ligesom flertalsgruppen styrke daginstitutionernes normering. De to partier vil hæve de uddannede pædagogers andel af normeringen fra 60 til 65 procent, og samtidig får området tilført en million kroner. De skal gå til at øge personalets normering, så der kommer mere fokus på at identificere de udsatte børn, inden de begynder i skole.

På social- og sundhedsområdet er de to partier parate til at ansætte to nye medarbejdere: en sygeplejerske, der kan hjælpe et stigende antal borgere, der har været på sygehuset, hjem i trygge omgivelser. Partierne læner sig her op af erfaringer fra Esbjerg, hvor kommunen har sparet penge på at ansætte en sygeplejerske til denne funktion, forklarer Thor Grønbæk.

Desuden vil partierne ansætte en psykiatri-koordinator på samme måde, som der i dag findes en demens-koordinator.

- Vi har en gruppe borgere, som der ikke er så meget fokus på, men som har brug for hjælp. Måske kan vi endda hjemtage nogle af vores borgere, som i dag er placeret uden for kommunen, siger Bjarne Nielsen.

Budgetforslaget sikrer, at den nuværende bevilling til en boligsocial medarbejder på flygtningecentret på Mandehoved kan fortsætte, og så er partierne klar til at ansætte en jobkonsulent, der skal have særligt fokus på unge, der forlader folkeskolen, og sikre, at de kommer på ungdomsuddannelse eller i job.

I en anden boldgade afsætter partierne 500.000 kroner til at styrke den lokale turismeindsats.

- Venstre har haft en dialog med både den nye turistinformation i Rødvig og med Stevns Turistforening, og vi har konkluderet, at den lokale turismeindsats trænger til et løft. Vi er ikke på ud af Visit Sydsjælland-Møn, men må erkende, at de er bedst til at markedsføre området udadtil, og at der er brug for at styrke det lokale turismearbejde. Det er en vigtig del af vores erhvervsliv, siger Bjarne Nielsen, der ikke vil tage konkret stilling til, hvordan bevillingen skal bruges.

Besparelser for 11 millioner

Når det kommer til finansiering af de to partiers forslag, præsenterer de en række bud. Hvor flertalsgruppen vil reducere prisfremskrivningen på kommunens indkøb med fire millioner, nøjes Venstre og Borgerlisten Stevns med at skære 2,5 millioner. Desuden skal bufferpuljen til uforudsete udgifter reduceres fra seks til fire millioner kroner - her siger flertallet fem millioner.

- Med de øvrige tiltag, som vi præsenterer, tror vi på, at der ikke bliver lige så stort behov for budgetoverskridelser på udsatte børn og unge i fremtiden, siger Bjarne Nielsen.

Til gengæld rører partierne ikke ved vikarpuljen, der skal dække kommunens institutioner og skoler ind ved sygdom og fravær. Her vil flertallet reducere puljen fra to til én million kroner.

Partierne vil heller ikke røre ved Stevnsbussen, der fortsat skal køre med turister uden betaling. Her peger flertalsgruppen på en løsning, hvor bussen overgår til Movia med betaling efter gældende takst. Det vil, ifølge Bjarne Nielsen, være den sikre måde at afvikle bussen på.

Robotstøvsugere

På socialområdet vil partierne anskaffe flere robotstøvsugere for at forbedre rengøringen - det kan indbringe 200.000 kroner i sparet arbejdskraft - ligesom der skal spares 90.000 kroner på rengøringen af plejecentrenes fællesarealer (ikke stuer).

Og så kommer partierne med to forslag, der med en investering nu skal give en besparelse på driften senere. Begge forslag vedrører Hårlev.

- Vi følger et forslag fra Hårlev Bibliotek om at gentænke biblioteket. Det trænger til en modernisering, hvor der skal bruges mindre plads, og det kan indbringe en besparelse på 200.000 kroner. Det har været overvejet at flytte biblioteket til Frivillighedscentret, men det strander nok på, at der ikke er plads, siger Bjarne Nielsen.

Det andet forslag går på at indrette et erhvervs- og væksthus i Hårlev - den nærmere adresse er ikke fastlagt. Her er rationalet, at med den rette tilgang kan det allerede i det første år spare 500.000 kroner på andre af kommunens konti.

Anlægsbudgettet

Endelig er der anlægsbudgettet, hvor de to partier ligesom flertalsgruppen vil gå lige til loftet og bruge de tilladte 66 millioner kroner i 2018.

Her er den mest opsigtsvækkende nyhed formentlig, at partierne nu tilslutter sig flertalsgruppens forslag om at renovere Stevnshallen i stedet for at bygge en ny hal, som var Venstres holdning for et år siden.

- Vi har sat tæring efter næring, og når vi nu skal bruge penge på en ny hal i Rødvig, kan vi ikke samtidig opføre en ny hal i Store Heddinge, siger Bjarne Nielsen.

Her vil partierne bruge 35 millioner kroner over tre år, hvor flertallet har afsat 41 millioner over fire år.

Blandt de øvrige poster på anlægsbudgettet er trafiksikkerhed i Strøby Egede med seks millioner kroner i 2018 og tre millioner kroner i 2019, hvor flertallet vil bruge otte millioner i 2018. Der er også afsat to millioner kroner til starten på en omfartsvej ved Strøby Egede, selv om kommunens byggetilladelse er udløbet. Endvidere er der afsat penge til ombygning af rådhuset samt til renoveringsarbejder på både Store Heddinge Skole og Hotherskolen.