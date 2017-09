Budgetbehandling uden politisk indstilling

- For første gang i mine mange år i politik skete det i går, at der ikke forelå et politisk budget til førstebehandling i Økonomiudvalget. Socialdemokratiets borgmesterkandidat Steen S. Hansen, der er leder af den nuværende flertalsgruppe, formåede ikke at levere budgettet for det kommende år til tiden. Jeg kan dermed desværre konstatere, at mine bekymringer fra i sommer over flertalsgruppens manglende tal på den ønskeliste, de kaldte et budget, var berettigede, konkluderer borgmesteren.