Budget 2018 er under tidspres

Stevns - 20. maj 2017 kl. 06:31 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det nye politiske flertal i Stevns Kommunalbestyrelsen så dagens lys i slutningen af oktober sidste år, var én af de erklærede målsætninger, at den ville lande et kommunalt budget for 2018 inden sommerferien. Helt præcist skulle der ligge en grovskitse, som der så kun skulle finjusteres på i tiden frem til den endelige vedtagelse i oktober.

- Lakmusprøven på vores samarbejde bliver, om vi kan blive enige om en fælles budgetaftale i den nye flertalsgruppe, sagde den socialdemokratiske gruppeformand Steen S. Hansen på et pressemøde.

For at nå dette mål besluttede Økonomiudvalget 28. februar, at Kommunalbestyrelsen mødes 9. og 10. juni til et to dages-budgetseminar, hvor alle politikere kan komme med input og ønsker. På samme møde var det planen, at de enkelte fagudvalg skulle fremlægge mulige besparelser for tilsammen 20 millioner kroner eller lidt over to procent af kommunens samlede serviceramme, der i øjeblikket er fastsat til 860 millioner kroner i 2018.

Men da de to største fagudvalg i denne uge holdt møde med budgetforslag 2018 på dagsordenen, valgte begge udvalg at afstå fra at komme med spareforslag. Til inspiration for både Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget havde forvaltningen - som det sker hvert år - fremlagt et såkaldt balancekatalog med mulige spareforslag, som politikerne så kunne vælge mellem.

Ingen af de to udvalg ønsker dog at komme med anbefalinger af serviceforringelser på nuværende tidspunkt.

Den manglende prioritering af spareforslag betyder imidlertid, at hele budgetprocessen er kommet under tidspres. Og det bekymrer borgmester Mogens Haugaard (løsgænger), der frygter et forceret budgetforløb.

- Vi har en udfordring med at få tallene på bordet. Vi skal holde budgetseminar 9.-10. juni, og ugen efter kommer der sandsynligvis en økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Først da ved vi, om vi mangler penge og skal ud i en sparerunde. Og så er der kun to-tre uger til at vedtage besparelser, hvis vi skal have en grovskitse klar inden sommerferien. Det bliver et meget komprimeret forløb, siger han.

