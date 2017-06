Bubber styrer cirkusfesten

Bubber - alias Niels Christian Meyer - er det store navn, når Cirkus Arena lørdag kl. 15 slår teltdugen op på sportspladsen i Lyderslev. Den kendte tv-vært er vendt tilbage til det cirkus, som han forlod i 1996. I mellemtiden er mange af børnene fra dengang selv blevet forældre og kan nu tage deres egne børn med i cirkus for at opleve Bubber som konferencier.

- Jeg glæder mig som et lille barn, og det bliver fantastisk at være tilbage i magien. For mig har cirkus altid været poetisk. Hele set uppet med, at når byen vågner, er cirkus kommet, og teltet er slået op. To timer efter, at forestillingen er slut, er det hele pakket ned, og det eneste, der er tilbage, er en øde mark med en 13 meter bred cirkel af savsmuld, som minder om, hvor manegen var. Der er kun den ene aften, hvor cirkus er kommet til byen. Det skal opleves! I tv-branchen, som jeg kender utroligt godt, er alt klippet sammen og endda taget om mange gange. I cirkus er det ægte. Som publikum oplever I det hele, mens det sker, og det gør det til noget ganske særligt, siger Bubber før sin optræden i Lyderslev.