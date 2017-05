Tirsdag åbner brugsen i Rødvig igen efter den seneste lukning på grund af skadedyr. Foto: Erik Nielsen

Brugsen i Rødvig åbner tirsdag

Stevns - 15. maj 2017 Af Erik Nielsen

Brugsuddeler Peter Thomsen har fået lidt af sit humør tilbage efter, at han og personalet har været nødsaget til at holde lukket i Dagli'Brugsen på Vemmetoftevej fra og med torsdag inden bededagsferien.

- Vi åbner igen tirsdag morgen. Der har nu været sporfrit i to dage. Rotten er neutraliseret. Alt er disinficeret, og vi kan begynde at lægge nye varer på hylderne igen i dag, siger Peter Thomsen til DAGBLADET, som derfor ikke lægger skjul på, at han så småt er ved at få humøret tilbage.

Det var ellers på et lavpunkt i torsdags, hvor det var en realitet, at en rotte for tredje gang inden for tre måneder havde besøgt butikken.

- Nu har vi sikret loftet og de adgangsveje, der er til taget. Vi mangler kun en enkelt sektion af tagkonstruktionen, så er alt gennemgået. Når det er sagt, så kan vi aldrig sikre os 100 procent. En rotte kan jo også gå ind gennem indgangspartiet, hvor folk går ind. Det kan vi jo ikke forsegle og låse. Men det er helt sikkert, at vi nu har gjort alt, der står i vores magt for at undgå besøg af rotter fremover, siger Peter Thomsen.

Han har også været i kontakt med borgmester Mogens Haugaard, da der jo generelt er mange rotter på Stevns for tiden, og de skaber problemer mange steder.

- Han har lovet, at han vil tage sagen op i kommunen og kigge på forholdene i Rødvig, siger brugsuddeleren til DAGBLADET.