Jan E. Sørensen - der er formand for Brugsforeningen i Strøby - tænker sammen med resten af bestyrelsen i utraditionelle baner for at sikre Strøbys eneste dagligvarebutik for fremtiden. Lige bag ved Brugsen kommer der til at ligge udlejningsboliger. Man er klar til første spadestik i løbet af efteråret og regner med at stå færdig med byggeriet næste sommer. Foto: Erik Nielsen

Brugsen bygger sig ind i fremtiden med boliger

- Vi gør det her, fordi vi gerne vil sikre vore brugs mod at være fuldstændig afhængig af et overskudsgivende dagligvaresalg. Vi ved godt, at små butikker kan blive presset på salget, og med dette tiltag spreder vi vores indtjeningsmuligheder ud på andre områder. Men kun for at sikre byens dagligvarebutik for fremtiden. Strategien er at sprede indtægterne ud, så vi kan konsolidere os. Det kaldes vist rettidig omhu, siger Jan E. Sørensen, der forklarer, at Brugsen på den måde kan fortsætte med at holde åbent uden problemer - selv om den et stykke tid skulle vise sig at komme til at køre med underskud.