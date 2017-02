Se billedserie Kunderne gik forgæves søndag, og Daglig Brugsen i Rødvig åbner tidligst igen onsdag - måske først torsdag. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Brugs-uddeler: Vi tager ingen chancer med skadedyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brugs-uddeler: Vi tager ingen chancer med skadedyr

Stevns - 20. februar 2017 kl. 13:37 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Muligvis er vi også nødt til at have lukket onsdag. Det må vi se. Vi tager ingen chancer med kundernes sikkerhed i den her forbindelse. Det er Coops politik, og det følger vi selvfølgelig til punkt og prikke, siger uddeler Peter Thomsen fra Dagli' Brugsen, da DAGBLADET taler med ham mandag formiddag, efter butikken ikke åbnede søndag, da der er konstateret skadedyr.

Læs også: Skadedyr lukker Brugsen i Rødvig

Derfor kan han på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår Dagli' Brugsen på Vemmetoftevej åbner igen.

Det er klart at butikken vil miste en del omsætning i denne sammenhæng.

- Der er et stort rengøringsarbejde foran os, hvor vi bliver nødt til at kassere rigtigt mange fødevarer af sikkerhedsmæssige grunde. Så ud over omsætningen, så er der også rigtigt mange varer, vi ikke kan sælge. De skal kasseres, siger uddeleren og forklarer, at Coop er selvforsikrende i sådan en situation:

- Jeg ved derfor ikke, hvor meget vi kommer til at tabe på det her, og hvor meget, vi kan blive godskrevet via vores forsikring. Det har jeg ganske enkelt ikke overblik over endnu. Jeg er mest ked af det på kundernes vegne, da der jo er flere ældre kunder, som ikke sådan lige har mulighed for at handle andre steder.