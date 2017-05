Brevet fra Teleindustrien der blev væk

Direktør Jakob Willer fra Teleindustrien, der er teleselskabernes brancheorganisation, kritiserede også Stevns Kommune for at Teleindustriens Rejsehold så sent som i maj 2016 henvendte sig til Stevns Kommune, hvor man gerne ville i dialog med kommunen om muligheder for i fællesskab med kommunen at hjælpe borgerne til en bedre mobildækning. Det blev i henvendelsen foreslået, at »Rejseholdet« blev inviteret til et møde hos kommunen, hvor dialogen så kunne igangsættes.