Borgmesteren isoleret i salen

Stevns - 29. juni 2017 kl. 13:26 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre timer og tyve minutter varede den åbne del af Kommunalbestyrelens junimøde onsdag aften, inden borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) kunne ringe af med klokken. På mødet oplevede borgmesteren hele tre gange at blive isoleret i salen i noget, der lignede en voldsom ydmygelse. Det skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Mest tydeligt kom det frem, da et stort flertal besluttede, at Mogens Haugaard ikke får plads i det ansættelsesudvalg, der skal finde forvaltningsdirektør Jakob Bigum Lundbergs afløser. I stedet skal Steen S. Hansen (S), Varly Jensen (DF) og Anette Mortensen (V) være de politiske repræsentanter i udvalget.

Det fandt borgmesteren meget besynderligt:

- Som borgmester bliver direktøren én af mine nærmeste rådgivere. Det er underligt, at jeg ikke kan få lov at være med til at ansætte den pågældende person, mente han.

Ydmygelsen af borgmesteren fortsatte under spørgetiden, hvor Gerhard Nagott fra Rødvig spurgte borgmesteren, hvordan han havde det med at have underkendt forvaltningens arbejde i den meget omtalte træsag. Der må da være en bagatelgrænse for, hvad en borgmester skal blande sig i, mente han.

Mogens Haugaard redegjorde for sagen, som han ser den - og fandt fortsat, at det var forkert, at kommunen anmelder én af sine egne borgere til politiet i stedet for at optage en dialog med han. Ydermere beklagede han, at han som borgmester ikke var blevet orienteret om sagen på forhånd.

- Som politisk leder må man nogle gange tage et initiativ, sagde han.

Den sag, der fyldte mest i debatten, handlede om Østbanens mulige forlængelse til Roskilde. I den forbindelse bebrejdede Steen S. Hansen (S) borgmesteren, at han ikke i tide havde advaret Kommunalbestyrelsen om, at 15 minutters-driften mellem Hårlev og Køge kunne være i fare.

Steen S. Hansen refererede herefter fra et møde i det såkaldte Kommune Kontakt Udvalg i Region Sjælland. Det fremgår af referatet, at Mogens Haugaard har deltaget i mødet, som fandt sted 13. juni 2016 - altså næsten et år før, at regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) i et brev til borgmestrene redegjorde for, at 15 minutters-driften på Østbanen skulle afløses af halvtimedrift.

Men borgmesteren afviste, at han overhovedet havde deltaget i det pågældende møde, ligesom han ikke havde set referatet af mødet før nu.

- Oplysninger af den karakter skal ikke blot gives på et møde i regionen, men sendes til orientering til kommunen, sådan som det skete 8. juni i år. Det er først der, at vi bliver opmærksom på, at kvartersdriften er i spil, siger Mogens Haugaard til DAGBLADET.

Mogens Haugaard mener, at alle tre sager på Kommunalbestyrelsens møde er udtryk for forfølgelse af hans person:

- Det er trist og uværdigt, at en kommunalbestyrelse går efter manden i stedet for bolden. De er kun ude på at isolere mig, siger han til DAGBLADET.

Steen S. Hansen mener, at det forholder sig modsat:

- Det er borgmesteren, der med sine holdninger og sin ageren isolerer sig selv fra resten af Kommunalbestyrelsen, siger han.