Borgmesteren: Jeg vil gerne stille op igen

- Det var en rigtig svær, men velovervejet beslutning. Jeg har gået og tænkt nogle dage efter, at Venstres generalforsamling med klart flertal har besluttet at indkalde til et nyt opstillingsmøde for at få mig væltet som spidskandidat. Det var en grænseoverskridende oplevelse, for dermed tilsidesætter et flertal af medlemmerne jo en demokratisk beslutning. Vi er kommet på afveje, hvis mindretallet ikke respekterer en afgørelse uden procedurefejl og blot kræver en ny afstemning, fordi de ikke er enige i beslutningen. Det er ikke udtryk for ordentlighed i demokratiets spilleregler. Og det kunne jeg godt have ønsket, at Venstres bestyrelse havde stået mere fast på, siger borgmesteren.