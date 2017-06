Se billedserie Niels Brogaard fra Havnepladsen i Rødvig fik ikke hjælp fra Økonomiudvalget i Stevns Kommune. Han er fortsat anmeldt til politiet for selvtægt og hærværk på kommunale træer. Foto: Erik Nielsen

Borgmester stemte selv for træpolitik

Stevns - 22. juni 2017 kl. 13:00 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen erkender over for DAGBLADET, at han 6. december 2016 selv stemte for forvaltningens spilleregler på området, der ligger på skrift i et såkaldt »adminitrationsgrundlag«.

- Det vedkender jeg mig 100 procent, at jeg har været med til at vedtage. Det fralægger jeg mig ikke ansvaret for. Og forvaltningen har behandlet den her sag fuldstændig regelret. Men uanset om sagen er kørt helt efter reglerne, så burde jeg være blevet informeret, siger Mogens Haugaard i den sammenhæng til avisen.

Var du ikke blevet orienteret om sagen af forvaltningen, inden du gik i pressen med din holdning?

- Nej, det var jeg ikke. Kulturudvalget havde den på sin dagsorden som en orienteringssag tilbage i januar. Og her bed jeg ikke mærke i den. Da der stod »politianmeldt for hærværk på træer«, tænkte jeg, at det nok drejede sig om drengestreger og derfor gik jeg ikke nærmere ind i sagen, siger borgmesteren.

Han mener stadig, at der i den konkrete sag er sket en overreaktion.

- Forvaltningen har handlet korrekt. Men det er min politik, at vi skal i dialog med vores borgere, inden vi skrider til så drastisk en handling, siger han.

