Borgmester Mogens Haugaard på Venstres opstillingsmøde i tirsdags, mens han endnu overvejede, hvordan han skulle reagere på et eventuelt afstemningsnederlag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester overvejede ny liste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester overvejede ny liste

Stevns - 03. september 2016 kl. 06:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen kan have været tæt på at få en ny politisk liste. Venstres genvalgte spidskandidat og nuværende borgmester Mogens Haugaard bekræfter over for DAGBLADET Stevns lørdag, at han seriøst overvejede at bryde med sit parti og danne sin egen liste, hvis han tabte afstemningen om borgmesterkandidaturet.

Læs også: Vi skal nok komme i mål

Sådan gik det ikke i tirsdags, hvor han på opstillingsmødet i Strøbyhallen med syv stemmers forspring over sin modkandidat og blot to stemmer mere end de nødvendige 50 procent kunne erklære sig som sejrherre i det interne Venstre-opgør.

- Men det er klart, at når jeg var så hårdt presset som borgmester, som jeg har været, så er jeg nødt at gøre mig nogle overvejelser om, hvordan jeg skulle reagere, hvis jeg havde tabt. Nogle har spekuleret i, om jeg på stedet ville trække mig som borgmester, men den tanke har ikke strejfet mig. Jeg er valgt for fire år og i fuld gang med at sejle nogle store skibe i havn. Derfor løber jeg ikke af pladsen, siger Mogens Haugaard.

I hans regnestykke ville det blive vanskeligt at gennemføre store projekter som besøgscentret i Boesdal og den nye statsvej, hvis Venstres medlemmer havde frataget ham mandatet. Tilsvarende forudså han, at de igangværende budgetforhandlinger ville svække hans position og spille bolden over til oppositionen.

- I den situation kunne jeg blive nødt til at bryde med det parti, som havde vraget mig, og danne en ny liste. Det blev der heldigvis ikke brug for, og det er jeg meget glad for, siger borgmesteren.

relaterede artikler

Analyse og billeder: Venstre står splittet 31. august 2016 kl. 13:09