Niels Brogaard har aldrig været anmeldt til politiet før, og han er lidt i chok over, at Stevns Kommune har valgt at anmelde ham til politiet for at styne tre træer på Havnepladsen i Rødvig. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester klar til at trække politianmeldelse tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester klar til at trække politianmeldelse tilbage

Stevns - 19. juni 2017 kl. 12:38 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Brogaard, der bor på Havnepladsen i Rødvig, fik et chok, da han fik at vide, at han var blevet meldt til politiet for at have stynet tre træer, som står ved fortorvet, der ligger foran hans bopæl.

- Jeg fik et chok, da jeg aldrig har været meldt til politiet før. Så jeg sov faktisk ikke hele natten, da jeg blev klar over, at Stevns Kommune have meldt mig til politiet, sagde Niels Brogaard til DAGBLADET i forbindelse med, at avisen tog sagen op i fredags.

Nu er borgmester Mogens Haugaard Nielsen (løsgænger) gået ind i sagen, da han selv blev meget overrasket, da han pludselig kunne læse i avisen, at kommunen havde anmeldt en borger til politiet med et erstatningskrav for at beskære træerne på Havnepladsen.

- Jeg har været til Folkemøde på Bornholm og ser det først i avisen, da jeg kommer hjem i går. Og jeg må sige, at jeg blev lidt overrasket, da det ikke er en sag, jeg har hørt om før. Jeg tror, at der er nogen i vores kommunes forvaltning, som har været lige lovligt langt fremme i skoene i forhold til lov, orden og regler, siger borgmesteren til DAGBLADET mandag formiddag.

Han forklarer, at han har taget en snak med Niels Brogaard om sagen, og at han her mandag formiddag skal vende emnet med direktionen i Stevns Kommune, hvorefter han forventer, at politianmeldelsen bliver trukket tilbage, da det ifølge borgmesteren må betragtes som værende under bagatelgrænsen.

relaterede artikler

Kommunen: Vi har ansvaret for at passe træer 16. juni 2017 kl. 13:09

Niels meldt til politiet for selvtægt 16. juni 2017 kl. 13:05