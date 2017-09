Borgmester har svært ved at se enighed om budget

Normalt er det i borgmesterens opdrag at fremlægge et forslag til forhandling frem mod det kommende års budget. Situationen på Stevns er dog i øjeblikket, at der er et flertal uden om borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns). Og i sidste uge fremlagde flertalsgruppen sit oplæg, og derefter kom Venstre og Borgerlisten Stevns med et samlet oplæg, der begge er blevet præsenteret her i spalterne.