Hvis de politiske partier - som ønsket af borgmesteren - skal finde hinanden i et bredt budgetforlig, skal der hugges en hæl og klippes en tå for at få skoen på. Foto: Henrik Fisker

Borgmester håber på bredt budgetforlig

Stevns - 06. september 2016 kl. 13:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag eftermiddag mødes de politiske partiers gruppeformænd på rådhuset til den første styrkeprøve omkring næste års kommunale budget. Det sker efter, at hele Kommunalbestyrelsen i fredags fik en grundig orientering om »rigets tilstand« af Økonomisk Forvaltning, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

- Jeg går efter et bredt budgetforlig, der kan samle hele Kommunalbestyrelsen. Vi har et par udfordringer, men de er ikke større, end det kan lade sig gøre at nå hinanden, hvis den politiske vilje er til det, siger borgmester Mogens Haugaard (V).

De udfordringer, som borgmesteren omtaler, kan koges ned til en ubalance i budgetforslaget på 14,5 millioner kroner. Så mange penge mangler der i øjeblikket for, at indtægter og udgifter matcher hinanden. Heraf stammer omkring halvdelen - 7,5 millioner kroner - fra overskridelser på serviceudgifterne, og den altovervejende »synder« er merudgifter til særligt udsatte børn og unge samt voksenhandikappede. Den anden halvdel på 7,0 millioner kroner er nye ønsker, som de politiske udvalg har fremsat.

Hvis der skal blive råd til at finansiere hele mankoen på 14,5 millioner kroner, bliver der brug for de besparelser, som de politiske udvalg har fundet frem til på deres egne budgetter.

Anlægsbudgettet er en selvstændig udfordring for politikerne. Her siger kommuneaftalen, at Stevns kan bygge for omkring 57 millioner kroner, hvis landets samlede anlægsudgifter i kommunerne skal fordeles i forhold til indbyggertal. Men Stevns har i øjeblikket kun 46,4 millioner kroner på den såkaldte strukturelle balance - det beløb, som er til rådighed, når driftsudgifterne er betalt i 2017.

Da der samtidig er ønsker for 94,5 millioner kroner, betyder det som udgangspunkt, at politikerne skal halvere ønskelisten for, at regnestykket går op.