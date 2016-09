Borgmester fik 300 busprotester med hjem

hellested: De sad der alle sammen, små og store, og så på borgmester Mogens Haugaard, da han fik overrakt 300 underskrifter fra forældre og andre borgere i Hellested-området. Især de børn, som sammen med deres forældre har fået det meget svært ved at klare transport til og fra skole. Han stod tirsdag formiddag i aulaen på Hellested Friskole og måtte forklare, hvorfor det nu er blevet næsten umuligt for børn fra oplandet at køre med bus i skole, fordi den tidligere skolebusrute ikke længere findes.

- Hele min familie håber, at der kommer noget godt ud af det. Busserne behøver ikke at køre lige, når vi vil - bare så vi kan komme til og fra skole. Det er svært at komme i skole, når der ikke kommer busser.

- Intentionen med aftalen med Movia var at sikre en bedre dækning af landsbyerne og hæve Stevns op på et højere niveau i den kollektive trafik. Vi må i Hellested og omegn konstatere, at dette desværre ikke er tilfældet. Vi håber, at det gør indtryk, at der er så mange borgere, der bliver berørt af dette her, og at busserne fremover vil komme alle stevnske skolebørn til gode, uanset om de skal i en friskole eller folkeskole.