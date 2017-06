Borgmester alene - Niels er fortsat politianmeldt

Forvaltningens håndtering af en sag fra Havnepladsen i Rødvig, hvor Niels Brogaard har stynet tre træer på fortorvet ud for sin bolig, blev i den forgangne uge til en politisk sag med borgmester Mogens Haugaard Nielsens mellemkomst. Borgmesteren meldte mandag således ud i DAGBLADET, at det ikke er kommunens politik eller i Stevns Kommunes interesse, at man anmelder sine egne borgere for den slags ting, som han anser for at være under bagatelgrænsen.