Borgmester: Vi må vænne os til festivaler

- Jeg ved der bliver arbejdet meget med at kontrollere lydniveauet, og når det er sagt, så mener jeg, at vi skal vænne os til disse forholdsvis få arrangementer af denne art og være imødekommende over for dem, når de er her, siger han til DAGBLADET oven på, at den lukkede festival Borderland 2017 samlede 1800 gæster fra ind- og udland hen over hele sidste uge.