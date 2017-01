Mogens Haugaard forlader Venstre og bliver løsgænger. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester Mogens Haugaard forlader Venstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester Mogens Haugaard forlader Venstre

Stevns - 30. januar 2017 kl. 08:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre har tabt borgmesterposten på Stevns. Det står fast efter, at Mogens Haugaard sent søndag aften meddelte, at han har meldt sig ud af det parti, som han hat tjent i 42 år.

Han tager dermed konsekvensen af, at et flertal på 60 procent onsdag på vælgerforeningens generalforsamling besluttede at indkalde til et nyt opstillingsmøde med henblik på at vælte ham som partiets borgmesterkandidat ved det kommende kommunevalg.

Mogens Haugaard fortsætter som borgmester valgperioden ud. I første omgang bliver han løsgænger. Han har endnu ikke meldt ud, om han skifter til et andet parti eller opretter sin egen liste - og om han genopstiller ved kommunevalget.

I en mail sendt til Venstres bestyrelse og kommunalbestyrelsesgruppe skriver Mogens Haugaard, at »mit ansvar for Stevns vægter tungere for mig end mit tilhørsforhold til Venstre«.

» Selv har jeg brug for ro til at kunne passe mit job. Jeg er borgmester for alle på Stevns og for hele Kommunalbestyrelsen - ikke kun for Venstre Stevns. I Kommunalbestyrelsen har vi sat store projekter i søen, som vi skal have sejlet sikkert i havn. Uroen i Venstre forplanter sig i Kommunalbestyrelsen, og det går ud over hele Stevns. Det har varet længe, og det skal høre op nu«, skriver borgmesteren.

Det hedder videre i brevet:

»Afstemningsresultatet ... viser mig, at min person vil være genstand for stadig strid i Venstre Stevns frem mod KV2017. Det ønsker jeg ikke for partiet. Jeg håber, at der med min afgang nu kan blive ro i Venstre Stevns.«

Læs mere i DAGBLADET Stevns mandag