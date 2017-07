Borgmester Flemming Christensen (K), Køge Kommune. Arkivfoto

Borgmester: Konsekvens ved P-ændring er for stor

Stevns - 25. juli 2017 kl. 10:03 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flemming Christensen uddybede mandag en disputs på Facebook med Stevns-politiker Thomas Overgaard (S), da avisen tager kontakt til borgmesteren i Køge.

- Jeg angriber Thomas for at opfordre til boykot af forretningerne i Køge, fordi netop butikkerne absolut ikke har ansvar for, at der kommer betalingsparkering. De har accepteret præmissen, og vi politikere i byrådet er kontraktligt forpligtet til at gøre det i forhold til den aftale, som blev lavet med det nye p-hus og p-kælder med mere end 500 nye p-pladser i midtbyen. Vi kan derfor ikke ændre den beslutning uden at pådrage kommunen et stort erstatningsansvar, siger han til DAGBLADET:

- Det er derfor direkte forkert at tro, at det bare er noget vi kan lave om ved at lægge pres på os. Den beslutning er truffet, og p-reglerne bliver indført 4. september. Derfor er det også direkte forkert at tage handelslivet som gidsel i denne sag, da det ikke er noget de kan gøre for eller ændre på.

Han forklarer endvidere, at det bestemt ikke er regler, som handelsstandsforeningen har syntes godt om.

- Men de har accepteret det, da det var et spørgsmål om udvikling af Køge som by eller stilstand, siger Flemming Christensen, som medgiver, at der er dukket utilsigtede konsekvenser op:

- Der er knaster lige nu og her, som vi har fået filet til. Eksempelvis i forhold til foreningslivet. Vi har jo ingen intention om at genere folk, men det har selvfølgelig konsekvenser for nogen, når man træffer sådan en beslutning. Og vi vil fortsat se på utilsigtede konsekvenser lige nu og her. Også om vi har en mulighed for at tillempe noget i forhold til pendlere, der skal videre fra Køge, forklarer borgmesteren, der sammen med sine byrådkolleger skal evaluere hele ordningen efter et år.

Betalingsparkering træder i kraft fra og med 4. september.

Betalingsparkering træder i kraft fra og med 4. september.

