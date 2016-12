Se billedserie Fredningssagen bringer stadig gemytterne i kog i Kommunalbestyrelsen. Nu mener socialdemokraternes gruppeformand Steen S. Hansen, at borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) har optrådt illoyalt i et længere tv-indslag på TV Øst onsdag aften. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Jeg har min ytringsfrihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Jeg har min ytringsfrihed

Stevns - 23. december 2016 kl. 13:15 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag formiddag har Mogens Haugaard Nielsen sendt en skriftlige kommentar til DAGBLADET om forløbet:

Læs også: TV Øst bad borgmester stille op

»Jeg må dybt beklage, at Steen S. Hansen, der er formand for Socialdemokraternes gruppe, endnu engang skaber en meget dårlig stemning i Kommunalbestyrelsen ved at angribe min ytringsfrihed og udtaleret som borgmester.

Dette angreb kom på baggrund af, at TV2 Øst havde henvendt sig til mig om en udtalelse i forbindelse med Fredningsnævnets for Østsjællands udmelding om fredningen af Stevns Klint.

Det er helt uhørt, at enkelte politikere forsøger at give andre politikere mundkurv på, og helt imod det, at journalister jo skal kunne interviewe de politikere, som de mener, der er relevante for forskellige verserende sager.

Det er uværdigt for vores kommune, at vi har disse ubehagelige personangreb i Kommunalbestyrelsen. Jeg er sikker på, borgerne i Stevns Kommune tager afstand fra dette og har en forventning om, at Kommunalbestyrelsen arbejder sammen om at løse de forskellige opgaver, der skal tages alvorlige beslutninger om, for Stevns Kommunes ve og vel.

Når en journalist beder mig om en udtalelse som borgmester for Stevns Kommune. Så gør jeg naturligvis det, også fremadrettet.«

Læs mere i DAGBLADET Stevns fredag

relaterede artikler

Ballade om borgmesters tv-optræden 23. december 2016 kl. 12:14