Borgmester: Ikke fair kritik

Stevns - 12. september 2016 kl. 12:53 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden fik gruppeformændene i Kommunalbestyrelsen et oplæg til budget fra Venstre og Borgmester Mogens Haugaard Nielsen, som skal danne grundlag for et budgetmøde mellem gruppeformændene i morgen tirsdag. Det er ikke et oplæg fra flertalsgruppen - men kun fra Venstre. Og dermed er det endnu et helt åbent oplæg.

Torsdag var borgmesteren i den grad i skudlinjen for ikke at have et politisk budgetoplæg fra flertalsgruppen klar ved førstebehandlingen. Ikke kun fra oppositionen, men også fra Dansk Folkeparti, der sidder med i flertalgruppen sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti.

- Jeg forstår ikke helt kritikken fra DF, og jeg mener heller ikke, at den er helt fair. Allerede i foråret havde vi et budgetseminar, hvilket vi ikke plejer at have så tidligt. Det var jo netop for at imødegå DF's ønske om at komme tidligt i gang. Derudover mødtes gruppeformændene også tre gange inden sommerferien, hvor budget var på dagsordenen, siger borgmesteren til DAGBLADET.

Han peger på, at det har været helt bevidst, at han og Venstre ikke er kommet med et bombastisk politisk budgetforslag.

- Jeg har villet give luft til, at oppositionen kunne fremlægge deres ønsker, men da vi holdt gruppeformandsmøde sidste tirsdag lænede man sig tilbage og ønskede ikke at bidrage. Vi vil ikke løfte sløret for vores ønsker, før der foreligger et konkret udspil, lød det. Og så er det altså ikke nemt at nærme sig hinanden, når man ikke er forhandlingsparat, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Mener du dermed, at du og Venstre ikke kunne have gjort noget anderledes. Med andre ord har du ikke tænkt dig at gøre noget anderledes næste år?

- Vi vil selvfølgelig som altid evaluere dette års proces og se om der er noget, vi skal se på i den sammenhæng, svarer borgmesteren.

Hos oppositionens største parti ønsker man ikke at kommentere mere om forløbet. Gruppeformand Steen S. Hansen mener, at det manglende oplæg fra flertalsgruppen er svar nok i sig selv.

- Jeg vil blot sige, at vi noterer os, at der endnu ikke er et samlet budgetoplæg klar fra flertalsgruppen. Det vi har fået tilsendt i weekenden er kun et V-oplæg. Nu går vi til mødet i morgen, og så må vi se, hvad der kommer ud af det, siger han til DAGBLADET.

