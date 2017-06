Borgmester Mogens Haugaard og Johnny Andersen sad i det store lokale oven på caféen.

Borgerrådgiver samler ny politisk opbakning

Stevns - 22. juni 2017 kl. 06:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konturerne af et flertal for at ansætte en borgerrådgiver i Stevns Kommune tegner sig i det politiske landskab. I hele denne valgperiode har det været en mærkesag for Enhedslisten, og ved sidste efterårs budgetforhandlinger indgik det i den daværende oppositions katalog over nye initiativer. Men forslaget faldt, da det daværende flertal bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vedtog sit eget flertal.

Men nu ser ideen om en borgerrådgiver ud til at have fået nyt liv. På vælgermødet om socialt udsatte, som blev holdt tirsdag aften på Café Stevnen, overraskede borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) ved at erklære sig positiv over for ideen.

Ordene faldt, da han og Socialdemokratiets borgmesterkandidat Steen S. Hansen satte sig i samme lokale for at svare på spørgsmål fra borgerne. Her blev de konfronteret af en mand, der efter at være ramt af sygdom forgæves har søgt en førtidspension og nu føler, at han løber spidsrod på det kommunale jobcenter for at få hjælp.

Mogens Haugaard udtrykte forståelse for borgerens problem, men understregede, at han ikke kunne lave sagsbehandling på et vælgermøde.

- Men jeg er begyndt at overveje, om ikke Stevns Kommune har brug for en borgerrådgiver, der kan vejlede borgerne om, hvordan de bedst finder vej gennem det offentlige system. Jeg ved, at de har rigtigt gode erfaringer med det i Faxe Kommune, sagde han.

På DAGBLADET's spørgsmål om, hvorfor han sidste efterår var med til at stemme imod ansættelsen af en borgerrådgiver, da den daværende opposition fremsatte forslaget i forbindelse med budgettet, svarer borgmesteren:

- Jeg er blevet klogere siden da. Det er ikke usandsynligt, at vi stiller forslaget om en borgerrådgiver op til valget.