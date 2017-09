Borgermøde med stegt flæsk og persillesovs

Tirsdag 5. september klokken 11-13 inviterer den nye interesseforening, Faglige Seniorer, til borgermøde på Hotel Stevns. Her vil den nuværende formand for Social- og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune, Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) samt tidligere socialudvalgsformand Mogens Hansen (S), der også er en del af Faglige Seniorer, sidde i et panel, som forsøger at svare på de spørgsmål, der måtte komme fra salen. Det vil de to i panelet gøre, efter de hver især har holdt et kort oplæg.