Borgerforening: Uheldig udvikling

Stevns - 16. juni 2017 kl. 13:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Freddie Larsen er formand for Rødvig Borgerforening. Han mener, at det er en ekstremt uheldig udvikling, hvis Stevns Kommune skal til at anmelde sine egne borgere til politiet.

- Selvfølgelig skal man ikke begå selvtægt. Men som jeg forstår det, så har Niels Brogaard været i god tro. Og når det er sagt, så synes jeg, at Stevns Kommune skal »feje foran« egen dør, inden man farer frem med brask og bram på denne måde, siger Freddie Larsen til DAGBLADET.

Han mener, at centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen og forvaltningens folk burde gå sig en tur på lystbådehavnen i Rødvig for ved selvsyn at se, hvordan ukrudt og skraldespande får lov til at passe sig selv på den kommunale lystbådehavn.

- På Rødvig havn er der masser af ting, som kommunen kan føre tilsyn med. Ukrudtet står knæhøjt i de kommunal bede, det meste mangler vedligeholdelse og skraldebøtterne er ofte overfyldte og skal måske tømmes oftere. Der er masser at tage fat på netop her, hvor stort set alle turister kommer forbi og får deres indtryk af Stevns, siger Freddie Larsen, der også nævner, at det samme gælder for de kommunale helleanlæg på Rødvig Hovedgade.

Her står ukrudtet også knæhøjt.

