Boom i vielser af udlændinge på Stevns

Det er de udenlandske par, som er valfartet til Stevns for at blive gift i 2016 - som her, da en hel familie var kommet til Stevns fra Alabama. Det har givet en stigning i på 55 vielser, hvilket svarer til 70,5 procent. Grethe Ahrensbach og Magical Weddings har sammen med den anden bryllupsarrangør: Two Hearts i høj grad været årsagen til, at de har fået travlt på rådhuset med at agere giftefogeder for udenlandske par. Privatfoto

Foto: BENTE MAGELIUS