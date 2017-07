Boesdal: Tilladelse til tre lukkede events årligt

Ifølge de nuværende retningslinjer for Boesdal Kalkbrud kan kommunen lukke området af for offentligheden til i alt tre arrangementer om året, oplyser centerchef Anette Kjær fra Stevns Kommune.

Kommunen har modtaget i alt tre klager fra naboer til den netop afsluttede festival, og politiet har også været forbi ad flere omgange for at påtale den høje musik samt have fat i nogle ude fra kommende, der var kommet til området for at sælge narkotiske stoffer.