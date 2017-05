Børneudvalgets formand Janne Halvor Jensen (DF) har atter kig på Ungdomsskolens speedbåde. Foto: Stevns Kommunale Ungdomsskole

Børneudvalget vil ikke spare på kernevelfærd

Stevns - 20. maj 2017

- Vi vil gerne styrke vores daginstitutioner og vores folkeskoler. Derfor kan vi ikke se os selv i øjnene, hvis vi begynder at vælge mellem forvaltningens mange forslag til forringelser. Der er virkelig skåret ind til benet, og hvis vi skærer yderligere, går det stik imod alt det, som jeg og Dansk Folkeparti står for.

Sådan siger formanden for Børneudvalget: Janne Halvor Jensen (DF) som begrundelse for, hvorfor et enigt udvalg på sit seneste møde afviste den bundne opgave med at prioritere mellem et katalog af besparelser, såfremt det skulle blive nødvendigt at finde penge for at skabe balance i kommunens økonomi. Det skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

- Jeg har det meget svært med disse balancekataloger, fordi vi sætter en skræk i livet på befolkningen, hvis vi allerede nu begynder at vælge mellem nedskæringerne. Derfor ønsker vi i Dansk Folkeparti en anden måde at lægge budget på end disse kataloger over nedskæringer. Signalet herfra er, at vi skal udbygge kernevelfærden og ikke skære ned på den, siger hun.

Således har Børneudvalget bedt om et forslag til, hvordan der »inden for den nuværende ramme for børnepasning kan afsættes midler til at ansætte flere pædagoger«.

Imidlertid har Janne Halvor Jensen et bud på, hvor pengene kan findes, hvis udvalget bliver pålagt at skære ned.

- Jeg har bedt om en beregning af, hvor meget vi kan spare ved at udlicitere kørslen i Ungdomsskolen samt ved at nedlægge Ungdomsskolens aktiviteter ved Materielgården. Her er jeg dog indstillet på at frede undervisningen i knallertkørsel, siger hun.

Ifølge hende råder den kommunale ungdomsskole over fire speedbåde, en masse crossere og go carts samt en større bilpark.

- Her bør vi skelne mellem nice to have og need to have. Det er nødvendigt, at vi har en velfungerende folkeskole, og at vores børn kan blive passet på forsvarlig vis i institutionerne. Men det er flødeskum på kagen at sejle unge mennesker rundt i en speedbåd, mener Børneudvalgets formand.