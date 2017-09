Modelfoto

Børn skal lave mad med bedsteforældre

Stevns - 16. september 2017 kl. 09:57 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjerteforeningen på Stevns står bag et nyt initiativ, der spænder over generationer. Ikke bare to generationer, men mellem bedsteforældre og deres børnebørn.

- Der sker ofte noget særligt, når børn får lov at lave noget sammen med deres bedsteforældre uden, at forældrene er med. Det er berigende for begge parter - og imens kan Mor og Far få en friaften, siger John Valeur, der har overtaget formandsposten i Hjerteforeningen.

Derfor deltager foreningen i et landsdækkende initiativ, som Hjerteforeningen har søsat med midler fra Nordea Fonden. Over fire tirsdage i efteråret sætter de bedsteforældre og deres børnebørn stævne på Hellested Friskole, hvor skolekøkkenet står åbent mellem kl. 17 og 20. Og så gælder det om at lave mad sammen - og spise den bagefter.

- Vi skal både lave morgenmad, madpakker, lækre eftermiddagssnacks og festmåltider sammen, siger John Valeur.

Madværkstedet er målrettet til børn i 4., 5. og 6. klasse, og John Valeur er i disse dage ved at uddele brochurer på alle kommunens skoler for at lokke børnene til.

- Hvis man ikke har sine bedsteforældre i nærheden, må man gerne tage en anden fra samme generation med. Det kan være en sød nabo eller en ven familien, siger John Valeur.

De fire mødedatoer er 26. september, 10. oktober, 24. oktober og 7. november. Man kan allerede nu melde sig til ved at ringe eller skrive til John Valeur på tlf. 21 90 13 02 eller mail john@valeur.nu.

Prisen for to personer (barn og bedsteforælder) er 160 kroner for alle fire gange. Man kan betale med MobilePay til ovennævnte telefon eller kontant den første aften.