28 børn og voksne deltog søndag aften i det spontant indkaldte løbehjulsmøde på parkeringspladsen ved Rema 1000 i Strøby Egede.

Børn på løbehjul ønsker et skateranlæg

Stevns - 14. juni 2017 kl. 15:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der sker for lidt for de store børn i Strøby Egede. Det mener et nyt netværk, som søndag aften havde indkaldt til et spontant møde på parkeringspladsen ved Rema 1000. 12 børn og 16 voksne dukkede op - nogle med løbehjul, andre med skateboard og nogle klaser bananer.

Det med bananerne beror på, at en gruppe borgere forinden havde udtrykt bekymring på Facebook over nogle drenges leg på løbehjul på parkeringspladsen, og én af dem havde sit opslag kaldt drengene for »aber«.

- 11 af deltagerne var drenge med deres løbehjul, der fortalte, at der mangler et tidssvarende kombi-skateranlæg i Strøby Egede. De blev knyttet til en voksen tovholder, der sammen med drengene går i gang med at få ordnet Ellehallens skateranlæg. Mødet besluttede yderligere at igangsætte en borgerdrevet realisering af et nyt og moderne anlæg, siger Betina Baden, der er med i det nye Netværk Strøby Egede - Borgerdreven udvikling og mor til et barn på Strøbyskolen.

Mødet handlede også om behovet for en naturlegeplads og eventuelt et udendørs natur crossfit / fitness træningssted i Strøby Egede. Derfor præsenterede Julie Stenderup fra Facebokk-gruppenm: »Giv dit barn en stemme« og mor til to børn i Strøby Egede, ideen om en naturlegeplads.

- Det ville være skønt med en ny, flot naturlegeplads i Strøby Egede. Ideen er at skabe et attraktivt samlingspunkt for byens familier. Et sted med plads til leg og fysisk udfoldelse for børn i alle aldre. Et sted, hvor forældre og bedsteforældre også hygger sig. Det kunne blive et stort aktiv for byen - til fælles glæde for borgere og besøgende, siger Julie Stenderup.