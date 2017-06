Foto: Erik Nielsen

Bøgeskoven må vente med telemast

Stevns - 15. juni 2017 kl. 06:12 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig var det den manglende mobil dækning i Gjorslev Bøgeskov, og flere ulykker i området, som kickstartede den ophedede debat om de »sorte huller« på Stevns. Men dette område må vente lidt endnu, da der ikke umiddelbart set er en kommerciel interesse i at sætte udstyr op her.

Læs også: Se her hvor der er bedre mobildækning på vej

- Nu har vi aftalt, at vi sender en kort med input til telebranchen inden udgangen af juni måned, og så laver de en teknisk analyse af disse områder, inden vi mødes igen i september, hvor alle er blevet klogere på, hvor man fremover investere i telemaster, siger Steen S. Hansen til DAGBLADET.

Han påpeger, at der på dette møde, givet vil bliver peget på Gjorslev Bøgeskov, som et område, hvor teleselskaberne ikke vil have en kommerciel interesse i at etablere en mast, som i rene etableringsomkostninger løber op i et beløb mellem en halv million og 700.000 kroner.

- Her er det så, at vi eventuelt kan byde ind med et oplæg til at være med til en kommunal finansiering af masten, og Gjorslev Bøgeskov vil formentligt vise sig at være sådan et område, lyder det fra Steen S. Hansen.

Teleindustrien oplyser, at det ud over etableringen af masten koster hvert enkelt teleselskab omkring 400.000 kroner at sætte transmissionsudstyr op.

- Det er selvfølgelig et beløb som hvert enkelt teleselskab selv må investere, hvis man ønsker en dækning i området. Frem mod vores næste møde i september vil vi lave tekniske analyser af de områder, som Stevns Kommune peger på er udfordret med dårlig eller ingen dækning, siger Jakob Willer til DAGBLADET.

Han forklarer også, at der allerede er kontakt til private jordejere i området ved Gjorslev Bøgeskov, hvor det eventuelt vil være muligt at sætte en mast op.

- Og jeg oplever nu, at Stevns Kommune er gået ind i en særdeles konstruktiv dialog om fremtiden, lyder det fra direktøren fra Teleindustrien.

